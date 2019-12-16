【女團品牌評價】前三名大洗牌　MAMAMOO 躍上寶座！

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進入 2019 年的最後一個月，哪些女團在近期受到最多關注和討論呢？來看看今天出爐的女團品牌評價吧！

韓國企業評價研究所於 2019 年 11 月 13 日起至 2019 年 12 月 14 日間，針對韓國人民喜愛的女子團體搜集了 79,362,481 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等項目進行分析，並在今天（15 日）公布了 12 月份的女團品牌評價結果。

最近在年末頒獎典禮上震撼全場的 MAMAMOO，果不其然也在本月的評價排行榜上拿下冠軍。在與她們有關的連結中，最常出現的最新主打歌 “HIP” 以及兩位成員「華莎」和「玟星」的名字；而與她們有關的三大關鍵字則是「公開」、「期待」和「幸福」。



而前兩個月都拿下冠軍的 (G)I-DLE，本月則退居一名，不過品牌評價指數相較於上個月呈現上漲趨勢，也讓人對她們在明年的表現更加期待。

而 YG 當家女團 BLACKPINK 雖然最近都沒有韓國活動，依然在本月拿下第三名；日前在赴日開唱前，YG 也透露預定在 2020 年初回歸，消息一出立刻掀起熱烈討論。

除了上述三團外，TWICE、Red Velvet、少女時代、AOA、Oh My Girl、宇宙少女和 MOMOLAND 也都在本月打入了前十名。



（照片或影片來源：RBW、CUBE Entertainment、YG Entertainment）

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