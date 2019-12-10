VIXX 爀下週隻身出擊 迷你一輯收錄整張自創曲！
KPOP 2019年12月10日 星期二14:22 施乃琪
出道多年來 VIXX 成員爀經常展現創作才華，即將發行的首張個人專輯〈冬蝶〉，更將一次端出滿滿的自創曲！
Jellyfish Entertainment 今天（10 日）上午釋出了爀首張個人迷你專輯〈冬蝶〉的完整曲目表，包含同名主打歌在內，一共收錄了 “Boy with a star”、”If Only” 和 “way to you”、「希望你的夜晚不會疼痛」，以及只有實體專輯限定的演唱會版「我會擁抱你」共六首歌。
除了最新主打歌外，〈冬蝶〉等於集結了爀近年來備受歌迷喜愛的個人歌曲，而且每首都由他親自作詞、作曲，無疑是年末時刻最好的禮物。
另一方面，下週三傍晚爀就會正式推出新專輯〈冬蝶〉，並於 12 月 29日在首爾弘大附近的的 MUV Hall 舉行兩場個人演唱會《《2019 HYUK LIVE TODAY》，陪伴歌迷一起為今年劃下句點。
（照片或影片來源：Jellyfish Entertainment）
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