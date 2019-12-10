VIXX 爀下周只身出击 迷你一辑收录整张自创曲！
KPOP 2019年12月10日 星期二14:22 施乃琪
出道多年来 VIXX 成员爀经常展现创作才华，即将发行的首张个人专辑〈冬蝶〉，更将一次端出满满的自创曲！
Jellyfish Entertainment 今天（10 日）上午释出了爀首张个人迷你专辑〈冬蝶〉的完整曲目表，包含同名主打歌在内，一共收录了 “Boy with a star”、”If Only” 和 “way to you”、「希望你的夜晚不会疼痛」，以及只有实体专辑限定的演唱会版「我会拥抱你」共六首歌。
除了最新主打歌外，〈冬蝶〉等於集结了爀近年来备受歌迷喜爱的个人歌曲，而且每首都由他亲自作词、作曲，无疑是年末时刻最好的礼物。
另一方面，下周三傍晚爀就会正式推出新专辑〈冬蝶〉，并於 12 月 29日在首尔弘大附近的的 MUV Hall 举行两场个人演唱会《《2019 HYUK LIVE TODAY》，陪伴歌迷一起为今年划下句点。
（照片或影片来源：Jellyfish Entertainment）
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