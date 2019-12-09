金在煥為〈MOMENT〉多首新歌參與創作　邀朴佑鎮跨刀合作！

金在煥為〈MOMENT〉多首新歌參與創作　邀朴佑鎮跨刀合作！

KPOP   2019年12月9日   星期一12:56   施乃琪  

不久前金在煥才為朴志訓的新專輯貢獻歌曲，在自己將發行的新專輯中，當然也再度收錄了多首參與創作的作品！

Swing Entertainment 今天（9 日）公開了金在煥第二張迷你專輯〈MOMENT〉的完整曲目表，最新主打歌名為「需要時間」，此外還收錄了 “After Party”、「姊姊」、”Where Am I”、”Paradise” 和”Zzz” 共五首歌曲。

其中除了「姊姊」外，每首歌都有金在煥同時參與作詞作曲，而一起以 Wanna One 身份活動過的 AB6IX 成員朴佑鎮更為了 “Paradise” 跨刀獻聲，還和金在煥及其他作詞人共同寫詞。

金在煥將於 12 日傍晚正式發行〈MOMENT〉，翌日就會登上 KBS 2TV《Music Bank》展開回歸活動，期待聽見他現場表演新歌！


（照片或影片來源：Swing Entertainment）

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