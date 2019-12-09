TWICE娜璉遭外國跟蹤狂「幻想交往」！ JYP發聲明：「加強警衛，歡迎粉絲舉報」

不僅幻想娜璉是自己的女友，還給娜璉媽媽SNS發私訊、跑來韓國打聽娜璉行蹤，並揚言要在12月跟她對話，這跟蹤狂行徑真的很讓人害怕啊！
今日JYP發聲明稱：「我們了解到了最近網路上出現的跟蹤狂問題，正在請求可用的法律措施，並計畫對該位藝人採取警衛措施。 希望粉絲積極舉報相關資訊，所屬社會盡全力保障藝人的安全。 」
原來，有一個來自德國名叫Yosh的「粉絲」陷入了「自己正在和娜璉交往」的妄想！ 他從2016年開始對娜璉產生好感，去了五六次JYP公司，但都被告知娜璉不在，還去娜璉2年前直播的地方擺出同樣角度「打卡」：
Yosh在網上向人透露說要去韓國見女友、想為了女友整形變好看一點，還打聽在韓國租賃房屋，但苦惱的是「女友都不回他資訊」，網友追問才發現Yosh所說的「女友」其實是著名女團TWICE成員娜璉。
這個Yosh還一度找到TWICE宿舍，但當時TWICE已經搬走：
Yosh還給娜璉媽媽的IG發私訊，讓娜璉添加他的KakaoTalk好友，並在網上公開表示10月要再來韓國見娜璉，
有人勸阻他，他卻堅持認為「娜璉當然知道我要去見她，而且100%會很開心見到我」！
Yosh在清潭洞一帶打聽了100多家店，詢問娜璉的蹤跡，不僅找到了「娜璉每個月都會去一次的寵物咖啡廳」，還真的打聽到了娜璉居住的公寓......
Yosh預告會在12月再度回到韓國，用2個月的時間尋找娜璉：「希望到那時我可以和你對話。 」難怪粉絲和公司都緊張起來了...... 希望JYP和大家都保護好娜璉的安全啊！
（圖源：網路）
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