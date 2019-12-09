BoA 最新主打歌與 Crush 合作 光聽預告就等不及啦！
KPOP 2019年12月9日 星期一13:24 施乃琪
這週 BoA 就要帶著迷你二輯〈Starry Night〉回歸，陸續公開了收錄曲預告片讓人越來越等不及了！
SM Entertainment 今天（9 日）日上午公開了 BoA 迷你二輯〈Starry Night〉同名主打歌的短預告，特別跨刀獻聲的 Crush 和 BoA 彷彿組成屋二重唱般，默契十足地詮釋在寒冷冬季裡望著星光閃耀的夜空、與彼此分享溫暖的浪漫心情。
為了紀念發片，BoA 將於 11 日當晚八點（韓國時間）在 NAVER V LIVE 上的 SMTWON 頻道舉行直播《Starry Starry Night》。
配合濃厚的年末氣氛，當天 BoA 也會把直播打造成一場線上年末派對，除了和各國歌迷即時互動外，也會分享關於新專輯的幕後故事。11 日傍晚六點別忘了先鎖定〈Starry Night〉囉！
（照片或影片來源：SM Entertainment）
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