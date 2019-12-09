金在焕为〈MOMENT〉多首新歌参与创作　邀朴佑镇跨刀合作！

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不久前金在焕才为朴志训的新专辑贡献歌曲，在自己将发行的新专辑中，当然也再度收录了多首参与创作的作品！

Swing Entertainment 今天（9 日）公开了金在焕第二张迷你专辑〈MOMENT〉的完整曲目表，最新主打歌名为「需要时间」，此外还收录了 “After Party”、「姊姊」、”Where Am I”、”Paradise” 和”Zzz” 共五首歌曲。

其中除了「姊姊」外，每首歌都有金在焕同时参与作词作曲，而一起以 Wanna One 身份活动过的 AB6IX 成员朴佑镇更为了 “Paradise” 跨刀献声，还和金在焕及其他作词人共同写词。

金在焕将於 12 日傍晚正式发行〈MOMENT〉，翌日就会登上 KBS 2TV《Music Bank》展开回归活动，期待听见他现场表演新歌！



（照片或影片来源：Swing Entertainment）

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