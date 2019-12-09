白种元的新一档「良心」节目！拯救被大众遗忘的地方特产

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白种元在公益上，也很令人佩服！

白种元在韩国料理界的地位是重量级人物，通过各种美食节目，知名度更是响彻韩国。 像《白种元的Food Truck》是拯救经营移动餐车的个体创业者。 像《白种元的胡同餐馆》是拯救个别餐厅，从而带动餐厅附近的沉寂商圈。

这两档美食综艺都是白种元用美食和经商知识，帮助餐饮业者改善经营情况的良心节目，在公益性和社会影响上，有深远意义。



最近白种元的新一档良心节目《美味的广场》开播了！ 经过中秋试播的考验，节目成功被编排成正式节目。



正式的第一期特意来到江原道，因为这里今年4月发生过森林大火，旅游业严重受挫。 从第一期的选址就蕴含深意。



第一期采用的食材是当地特产玉筋鱼，选择玉筋鱼也是有深意的。 当前冬季是玉筋鱼的丰收期，但渔民却不卖力出船，因为玉筋鱼被大众遗忘，供远远大於求。 和去年相比，今年的一篮玉筋鱼价格从5万韩元暴跌到5千韩元。



所以白种元用玉筋鱼等开发新菜式，在江原道当地的高速公路服务区烹饪出售，以此解决这两大问题。 通过节目的播出，达到宣传效果，让人们重新认识。 这么良心的节目推荐给大家。



图：IG@sbsnow_insta、SBS

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