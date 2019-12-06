【有片】姜鎬童《拉麵男》接檔《去冰島的三餐》！播出時間太罪惡…正是吃宵夜的時候
綜藝 2019年12月6日 星期五13:19 JiaJia
《拉麵男》就不追直播了…冬天的夜晚＋熱呼呼的拉麵＝要胖好幾公斤！
《去冰島的三餐》播出完畢後，節目組公開「月球特別節目」。除了李壽根和殷志源外，羅PD也一起和成員們「上課」。殷志源明顯有許多「疑心」：「人類真的去過月球嗎？」之後，三人一起聽著老師分析「月球行」是否可行。
依1969年時的科技，來回月球大概要一個星期，加上訓練的時間，起碼要空下一整年。但最重要的，其實是「錢」。在當時的「阿波羅登月計畫」中，換算成現在的韓元，需要400兆到500兆。而現在有許多標榜「宇宙旅行」的公司，一趟下來，一個人的金額也要8000億。
最後，老師表示，雖然目前「月球行」看起來困難重重。但試圖走出地球、探索未知的世界，這種勇於探索和實現夢想的過程，是人類所有行為中最美好的事情。（說的真好！）
《去冰島的三餐》播畢，由姜鎬童的《拉麵男》接檔！在熱呼呼的拉麵裡，加上許多當季食材，大口吃下，堪稱是人間一大滿足。這檔「吃播節目」將在每週五韓國晚間10時40分播出，1集共6分鐘，完整版可以在「頻道十五夜」觀看。
（圖片、影片來源：頻道十五夜）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞