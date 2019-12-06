【有片】姜镐童《拉面男》接档《去冰岛的三餐》！播出时间太罪恶…正是吃宵夜的时候
综艺 2019年12月6日 星期五13:19 JiaJia
《拉面男》就不追直播了…冬天的夜晚＋热呼呼的拉面＝要胖好几公斤！
《去冰岛的三餐》播出完毕后，节目组公开「月球特别节目」。除了李寿根和殷志源外，罗PD也一起和成员们「上课」。殷志源明显有许多「疑心」：「人类真的去过月球吗？」之后，三人一起听著老师分析「月球行」是否可行。
依1969年时的科技，来回月球大概要一个星期，加上训练的时间，起码要空下一整年。但最重要的，其实是「钱」。在当时的「阿波罗登月计画」中，换算成现在的韩元，需要400兆到500兆。而现在有许多标榜「宇宙旅行」的公司，一趟下来，一个人的金额也要8000亿。
最后，老师表示，虽然目前「月球行」看起来困难重重。但试图走出地球、探索未知的世界，这种勇於探索和实现梦想的过程，是人类所有行为中最美好的事情。（说的真好！）
《去冰岛的三餐》播毕，由姜镐童的《拉面男》接档！在热呼呼的拉面里，加上许多当季食材，大口吃下，堪称是人间一大满足。这档「吃播节目」将在每周五韩国晚间10时40分播出，1集共6分钟，完整版可以在「频道十五夜」观看。
（图片、影片来源：频道十五夜）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻