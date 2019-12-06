五組歌手通吃實體、數位市場！《Golden Disc Awards》公開最新入圍名單
KPOP 2019年12月6日 星期五13:11 施乃琪
《Golden Disc Awards》的特色是分實體唱片、數位音源兩類進行頒獎，隨著第 34 屆入圍名單出爐，同時入圍兩部門的歌手也引發了關注！
《Golden Disc Awards》今天（6 日）開放了官網並公開數位音源本奬、唱片本奬以及新人獎的入圍者名單，其中有五組歌手 / 團體因同時入圍實體和數位獎項而格外醒目。
首先是以個人之姿持續活躍的少女時代隊長太妍，分別以正規二輯〈Purpose〉和單曲〈四季〉入圍；防彈少年團則以迷你專輯〈Map of the Sou: PERSONA〉及其主打歌同時入圍。
而今年首度隻身出擊就接連推出兩張專輯的 EXO 成員 Chen，也以迷你一輯〈四月，與花〉及其主打歌同時入圍；WINNER 憑去年底的單曲〈MILLIONS〉和今年的新專輯〈CROSS〉一起入圍，而 TWICE 則以最新專輯〈Feel Special〉和去年底的主打歌 “Yes or Yes” 雙雙入圍。
另一方面，第 34 屆的《Golden Disc Awards》將於 2020 年 1 月 4、5 兩日在高尺 Sky Dome 舉行，完整入圍名單可前往官網查看。
（照片或影片來源：SM Entertainment、YG Entertainment、Big Hit Entertainment、JYP Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論