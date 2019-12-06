Block B 宰孝傷勢反覆復發 免除替代役返家休養
KPOP 2019年12月6日 星期五13:28 施乃琪
Block B 成員宰孝在去年底就以替代役身份入伍，但在軍中卻因傷勢多次復發而被要求返家休養，一起來看看經紀公司的說明！
Seven Seasons 今天（6 日）發出官方聲明說明宰孝的服役狀況，透露他因為右側膝關節、外側大腿筋軟骨和外側半月板部位的傷勢，在去年被判定為第四級體位，因此以替代役身份於 2018 年 12 月入伍。
然而，在受訓三週後宰孝便因傷勢復發而被要求返家休養，之後專注接受治療後於 2019 年 3 月重新入伍，卻又因傷勢問題而在當天就被要求返家。
經過醫院長達六個月的診斷後，宰孝於 9 日前往釜山兵務廳再度接受體檢，結果於 11 月被判定為第五級體位（僅戰時需服役，與完全免役的第六級略有不同）。
Seven Seasons 表示：「宰孝將專注於接受治療，待病症好轉以後，再行公告往後的活動計畫和行程。」
（照片或影片來源：Seven Seasons）
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