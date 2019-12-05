姜丹尼尔「排名造假」嫌疑被解除：「虽然专辑销量为零，但音源分数占压倒性优势」
KPOP 2019年12月5日 星期四12:18 Sani
恭喜姜丹尼尔找回了他应有的荣誉！
姜丹内尔在本月3日SBS MTV《The Show》中获得第一后遭到网民怀疑，认为他的音源分数不可能高过AOA，怀疑节目方造假，部分粉丝举例Melon网站排名为证：「姜丹尼尔已经滑落榜单之外，而AOA还在50~70之间。 」
对此，韩国Dispatch昨日向Gaon索取了11月23~29日的「Gaon指数」资料，即《The Show》计算排名时所用的资料。 根据该资料，姜丹尼尔《TOUCHIN’》的音源分数为4872万8828分，AOA《Come See Me》则是1087万7791分，数位相差4倍有余，证明《The Show》的排名无误。
Gaon表示：「Gaon指数不是单纯依据Melon等特定音源方的排名顺位，而是统计了12个音源平台的下载和流媒体播放资料。 」
《The Show》也否定造假：「会提前从Gaon那边获得每周的资料，《The Show》不能人为修改分数。 」
对於「姜丹尼尔未发行实体专辑、没有专辑销量分数」的质疑，《The Show》和Gaon表示：「专辑分数为0，但12个平台的资料显示音源分数占据压倒性优势，这一点也反映到了《The Show》的排名。 」
感谢资料证据让大家解除了对姜丹尼尔的误会，希望他的状况不要再受到太多负面影响了啊！
（图源：KSD，Dispatch，姜丹尼尔Twitter）
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