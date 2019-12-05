《SKY Castle》「秀韓」李有鎮「男」大十八變，肉肉臉變小鮮肉後親媽的反應是...
明星 2019年12月5日 星期四08:52 Rui
都說女大十八變，沒想到男大也十八變。
人氣劇《SKY Castle》中扮演「秀韓」的李有鎮自從拍完戲之後就大變樣，一年裡長高20cm不說，模樣也從嬰兒肥的憨厚小男生變成了瘦高尖下巴的愛豆歐巴模樣。
《SKY Castle》裡的秀韓因為媽媽過多的愛，比同齡人更壯實，但是膽小，沒有自信，沒有熱情，成績也一般般，李有鎮和「媽媽」吳娜拉的合作被觀眾們大讚超寫實，也是最像母子的一對。
電視劇結束之後，李有鎮就參加了《PRODUCE X 101》，外形也逐漸變化，不僅突然長高，就連嬰兒肥也消了下去，完全進化成單眼皮偶像臉帥哥了。 最近李有鎮亮相《很便宜，千里馬超市》，臉龐線條日漸分明，再也找不到之前的肉肉臉了。
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1年的時間裡，李有鎮的變化可謂是天翻地覆，就連每天見面的媽媽都覺得神奇。 李媽媽最近就在自己的IG上表示：「很謝謝大家都在誇有鎮最近變帥了，他臉部變化之快真的是以週為單位，家人都覺得很驚訝。 他現在還在成長中，所以也不知道會變成什麼臉，有可能是讓人討厭的臉，有可能會變醜，也有可能會變更帥，我會努力讓他好好長大的。 」
「圖：《SKY Castle》、《很便宜，千里馬超市》、PANN」
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