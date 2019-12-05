《SKY Castle》「秀韩」李有镇「男」大十八变，肉肉脸变小鲜肉后亲妈的反应是...
明星 2019年12月5日 星期四08:52 Rui
都说女大十八变，没想到男大也十八变。
人气剧《SKY Castle》中扮演「秀韩」的李有镇自从拍完戏之后就大变样，一年里长高20cm不说，模样也从婴儿肥的憨厚小男生变成了瘦高尖下巴的爱豆欧巴模样。
《SKY Castle》里的秀韩因为妈妈过多的爱，比同龄人更壮实，但是胆小，没有自信，没有热情，成绩也一般般，李有镇和「妈妈」吴娜拉的合作被观众们大赞超写实，也是最像母子的一对。
电视剧结束之后，李有镇就参加了《PRODUCE X 101》，外形也逐渐变化，不仅突然长高，就连婴儿肥也消了下去，完全进化成单眼皮偶像脸帅哥了。 最近李有镇亮相《很便宜，千里马超市》，脸庞线条日渐分明，再也找不到之前的肉肉脸了。
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1年的时间里，李有镇的变化可谓是天翻地覆，就连每天见面的妈妈都觉得神奇。 李妈妈最近就在自己的IG上表示：「很谢谢大家都在夸有镇最近变帅了，他脸部变化之快真的是以周为单位，家人都觉得很惊讶。 他现在还在成长中，所以也不知道会变成什么脸，有可能是让人讨厌的脸，有可能会变丑，也有可能会变更帅，我会努力让他好好长大的。 」
「图：《SKY Castle》、《很便宜，千里马超市》、PANN」
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