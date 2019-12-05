張聖圭真的給EXO當「一日經紀人」啦！跑前跑後態度超積極XD

之前預告的「EXO一日經紀人」終於來啦！ 大家對張聖圭這位經紀人還滿意嗎？ XD
近日，張聖圭體驗當加油站員工的時候偶遇EXO，被SUHO邀請來當經紀人，昨天真的實現了！
昨日EXO來到MBC電視台參加FM4U電臺節目《正午的希望曲，我是金信英》，擔任「經紀人」的張聖圭也「貼身」同行，下電梯的時候提前出門幫EXO開門，進入演播室後立即向DJ金信英90度鞠躬，雙手送上EXO的新專輯，離開時還不忘大喊：「EXO加油！ 」
根據現場粉絲的後記，張聖圭對粉絲們也是不停提問，從「如何做才不會挨駡」到「EXO成員們喜歡什麼飲料」，相當積極XD
節目結束後離開時張聖圭也主動為EXO帶路，並且在EXO的直播中也露面了！ 移動途中燦烈打開手機直播，伯賢請張聖圭跟大家打招呼，張聖圭立即認真地說：「大家好我是EXO的新經紀人張聖圭，請多多支援EXO！ EXO加油！ EXO-L加油！ 我愛EXO-L！ 」
這次為EXO當經紀人的「打工經驗」應該也會剪成一期節目，有種歷代級的預感，好期待啊！
（圖源：EXO V LIVE，《正午的希望曲》截圖）
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