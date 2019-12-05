Stray Kids 釋出新專輯預告 明年正式在日出道！ 金在煥回歸倒數一週 〈MOMENT〉首波概念照展現兩極魅力！ 姜至奐因性暴力被判2年6個月有期徒刑 緩期3年 殿堂級的歌手時隔九年再合作！成始璄與 IU 合唱，12月9日將公開新歌～ [搶先看]《白頭山：半島浩劫》河正宇李炳憲強強聯手 田慧振裴秀智大讚馬東石 白色的暖暖包不可愛？那換個動物造型的暖暖包如何！？ 金希澈追星成功！終於和「老婆」同框了～官方追星太給力XD 《檢察官內傳》李善均&鄭麗媛人物預告，不同性格的兩人如何調解小孩吵架？ IU《HIGH CUT》寫真採訪：這是願望成真的一年，所有努力都獲得了回報！ 《SKY Castle》「秀韓」李有鎮「男」大十八變，肉肉臉變小鮮肉後親媽的反應是... 張聖圭真的給EXO當「一日經紀人」啦！跑前跑後態度超積極XD 鄭俊英一日三餐式的偷拍惡行！性侵完女性幾小時後笑瞇瞇現身粉絲會 「泡澡Line」崔宇植在線催更：朴敘俊你最近IG都沒更新，真煩人XD

之前預告的「EXO一日經紀人」終於來啦！ 大家對張聖圭這位經紀人還滿意嗎？ XD

近日，張聖圭體驗當加油站員工的時候偶遇EXO，被SUHO邀請來當經紀人，昨天真的實現了！

昨日EXO來到MBC電視台參加FM4U電臺節目《正午的希望曲，我是金信英》，擔任「經紀人」的張聖圭也「貼身」同行，下電梯的時候提前出門幫EXO開門，進入演播室後立即向DJ金信英90度鞠躬，雙手送上EXO的新專輯，離開時還不忘大喊：「EXO加油！ 」

根據現場粉絲的後記，張聖圭對粉絲們也是不停提問，從「如何做才不會挨駡」到「EXO成員們喜歡什麼飲料」，相當積極XD



節目結束後離開時張聖圭也主動為EXO帶路，並且在EXO的直播中也露面了！ 移動途中燦烈打開手機直播，伯賢請張聖圭跟大家打招呼，張聖圭立即認真地說：「大家好我是EXO的新經紀人張聖圭，請多多支援EXO！ EXO加油！ EXO-L加油！ 我愛EXO-L！ 」



這次為EXO當經紀人的「打工經驗」應該也會剪成一期節目，有種歷代級的預感，好期待啊！





（圖源：EXO V LIVE，《正午的希望曲》截圖）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞