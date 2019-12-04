【完整名單】《2019 MAMA》：BTS防彈少年團成為超級大贏家——共得9個獎項！

《#2019MAMA》於昨晚（4日）在日本「名古屋巨蛋」舉行。再次恭喜所有得獎愛豆及歌手們！
年度歌手大賞：BTS防彈少年團
年度歌曲大賞：BTS防彈少年團《Boy With Luv》（Feat. Halsey）
Breakthrough Achievement：Seventeen
最佳HipHop & Urban音樂：Heize《She's Fine》
最佳舞蹈表演SOLO：請夏
最佳樂隊表演：Jannabi
最佳年度製作人：房時爀
最佳年度作曲家：Pdogg
最佳歌唱表演SOLO：太妍《Four Seasons》
最佳Collaboration：李素羅《Song Request》（Feat. SUGA of BTS）
Worldwide Icon of the Year：BTS防彈少年團
最佳舞蹈表演女團：TWICE
最佳舞蹈表演男團：BTS防彈少年團
Worldwide Fans' Choice：BTS防彈少年團、Seventeen、GOT7、TWICE、TXT、ATEEZ、MONSTA X、BLACKPINK、X1、EXO
International Favorite Artist：Dua Lipa
最佳歌唱表演組合：臉紅的思春期
最佳OST：Gummy《Remember Me》（《德魯納酒店》OST）
最佳男藝人：邊伯賢
年度專輯大賞：BTS防彈少年團《MAP OF THE SOUL：PERSONA》
Qoo10最受喜愛男藝人獎：BTS防彈少年團
Qoo10最受喜愛女藝人獎：TWICE
最受喜愛歌唱表演獎：MAMAMOO
最佳女團獎：TWICE
最佳男團獎：BTS防彈少年團
最佳MV獎：BTS防彈少年團《Boy With Luv》（Feat. Halsey）
最佳亞洲藝人獎——日本：Aimyon；中國：李榮浩
韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究