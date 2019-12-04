【完整名單】《2019 MAMA》：BTS防彈少年團成為超級大贏家——共得9個獎項！

【完整名單】《2019 MAMA》：BTS防彈少年團成為超級大贏家——共得9個獎項！

KPOP   2019年12月4日   星期三21:00   韓星網  

《#2019MAMA》於昨晚（4日）在日本「名古屋巨蛋」舉行。再次恭喜所有得獎愛豆及歌手們！

年度歌手大賞：BTS防彈少年團

年度歌曲大賞：BTS防彈少年團《Boy With Luv》（Feat. Halsey）

Breakthrough Achievement：Seventeen

最佳HipHop & Urban音樂：Heize《She's Fine》

最佳舞蹈表演SOLO：請夏

最佳樂隊表演：Jannabi

最佳年度製作人：房時爀

最佳年度作曲家：Pdogg

最佳歌唱表演SOLO：太妍《Four Seasons》

最佳Collaboration：李素羅《Song Request》（Feat. SUGA of BTS）

Worldwide Icon of the Year：BTS防彈少年團

最佳亞洲新星：WayV

最佳女藝人：請夏

最佳舞蹈表演女團：TWICE

最佳舞蹈表演男團：BTS防彈少年團

Worldwide Fans' Choice：BTS防彈少年團、Seventeen、GOT7、TWICE、TXT、ATEEZ、MONSTA X、BLACKPINK、X1、EXO

International Favorite Artist：Dua Lipa

最佳歌唱表演組合：臉紅的思春期

最佳OST：Gummy《Remember Me》（《德魯納酒店》OST）

最佳男藝人：邊伯賢

年度專輯大賞：BTS防彈少年團《MAP OF THE SOUL：PERSONA》

最佳男新人獎：TXT

最佳女新人獎：ITZY

Qoo10最受喜愛男藝人獎：BTS防彈少年團

Qoo10最受喜愛女藝人獎：TWICE

最受喜愛舞蹈表演獎：GOT7

最受喜愛歌唱表演獎：MAMAMOO

World Performer獎：MONSTA X

最佳女團獎：TWICE

最佳男團獎：BTS防彈少年團

最佳MV獎：BTS防彈少年團《Boy With Luv》（Feat. Halsey）

最佳亞洲藝人獎——日本：Aimyon；中國：李榮浩

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