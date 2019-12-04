【完整名单】《2019 MAMA》：BTS防弹少年团成为超级大赢家——共得9个奖项！

【完整名单】《2019 MAMA》：BTS防弹少年团成为超级大赢家——共得9个奖项！

KPOP   2019年12月4日   星期三21:00   韩星网  

《#2019MAMA》於昨晚（4日）在日本「名古屋巨蛋」举行。再次恭喜所有得奖爱豆及歌手们！

年度歌手大赏：BTS防弹少年团

年度歌曲大赏：BTS防弹少年团《Boy With Luv》（Feat. Halsey）

Breakthrough Achievement：Seventeen

最佳HipHop & Urban音乐：Heize《She's Fine》

最佳舞蹈表演SOLO：请夏

最佳乐队表演：Jannabi

最佳年度制作人：房时爀

最佳年度作曲家：Pdogg

最佳歌唱表演SOLO：太妍《Four Seasons》

最佳Collaboration：李素罗《Song Request》（Feat. SUGA of BTS）

Worldwide Icon of the Year：BTS防弹少年团

最佳亚洲新星：WayV

最佳女艺人：请夏

最佳舞蹈表演女团：TWICE

最佳舞蹈表演男团：BTS防弹少年团

Worldwide Fans' Choice：BTS防弹少年团、Seventeen、GOT7、TWICE、TXT、ATEEZ、MONSTA X、BLACKPINK、X1、EXO

International Favorite Artist：Dua Lipa

最佳歌唱表演组合：脸红的思春期

最佳OST：Gummy《Remember Me》（《德鲁纳酒店》OST）

最佳男艺人：边伯贤

年度专辑大赏：BTS防弹少年团《MAP OF THE SOUL：PERSONA》

最佳男新人奖：TXT

最佳女新人奖：ITZY

Qoo10最受喜爱男艺人奖：BTS防弹少年团

Qoo10最受喜爱女艺人奖：TWICE

最受喜爱舞蹈表演奖：GOT7

最受喜爱歌唱表演奖：MAMAMOO

World Performer奖：MONSTA X

最佳女团奖：TWICE

最佳男团奖：BTS防弹少年团

最佳MV奖：BTS防弹少年团《Boy With Luv》（Feat. Halsey）

最佳亚洲艺人奖——日本：Aimyon；中国：李荣浩

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