【完整名单】《2019 MAMA》：BTS防弹少年团成为超级大赢家——共得9个奖项！

《#2019MAMA》於昨晚（4日）在日本「名古屋巨蛋」举行。再次恭喜所有得奖爱豆及歌手们！
年度歌手大赏：BTS防弹少年团
年度歌曲大赏：BTS防弹少年团《Boy With Luv》（Feat. Halsey）
Breakthrough Achievement：Seventeen
最佳HipHop & Urban音乐：Heize《She's Fine》
最佳舞蹈表演SOLO：请夏
最佳乐队表演：Jannabi
最佳年度制作人：房时爀
最佳年度作曲家：Pdogg
最佳歌唱表演SOLO：太妍《Four Seasons》
最佳Collaboration：李素罗《Song Request》（Feat. SUGA of BTS）
Worldwide Icon of the Year：BTS防弹少年团
最佳舞蹈表演女团：TWICE
最佳舞蹈表演男团：BTS防弹少年团
Worldwide Fans' Choice：BTS防弹少年团、Seventeen、GOT7、TWICE、TXT、ATEEZ、MONSTA X、BLACKPINK、X1、EXO
International Favorite Artist：Dua Lipa
最佳歌唱表演组合：脸红的思春期
最佳OST：Gummy《Remember Me》（《德鲁纳酒店》OST）
最佳男艺人：边伯贤
年度专辑大赏：BTS防弹少年团《MAP OF THE SOUL：PERSONA》
Qoo10最受喜爱男艺人奖：BTS防弹少年团
Qoo10最受喜爱女艺人奖：TWICE
最受喜爱歌唱表演奖：MAMAMOO
最佳女团奖：TWICE
最佳男团奖：BTS防弹少年团
最佳MV奖：BTS防弹少年团《Boy With Luv》（Feat. Halsey）
最佳亚洲艺人奖——日本：Aimyon；中国：李荣浩
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