鄭俊英一日三餐式的偷拍惡行！性侵完女性幾小時後笑瞇瞇現身粉絲會

隨著鄭俊英、崔鍾訓等人輪奸案的宣判，這一案件也終於告一段落，兩人分別被判有期徒刑6年和5年。
12月初，鄭俊英事件的部分判決書被公開，記錄了詳細的拍攝日期、實際情景、次數等，內容無一不在證明他就像玩遊戲一樣享受著偷拍。KBS掌握的這份鄭俊英一夥"集體性暴行"等案件判決書共67頁，從2015年11月到2016年6月，鄭俊英向熟人傳播含有女性身體部位的照片或影像的次數達到了13次。他的偷拍內容被散播到了5個群聊和3個個人聊天室中， 共有14人接受過非法攝影物。
以下為判決書部分內容：
△ 2015年11月 / 首爾江南某娛樂酒吧 / 摸受害人A某身體特定部位的影像(當事人同意拍攝，但不同意散佈) / 同一天淩晨0點24分 / 龍俊亨（歌手）
△ 2015年11月 / 首爾江南某娛樂酒吧 / 受害者A某身體特定部位的照片(同意拍攝,但未同意散佈) / 金某（鄭俊英一起被起訴，判處5年有期徒刑）
※ 同一張照片於當天下午2時15分共用到有金某、崔鍾訓(歌手，與鄭俊英一起被起訴，判處5年有期徒刑)、權某(與鄭俊英一起被起訴，判處5年有期徒刑)、朴某、許某（與鄭俊英一起被起訴，判處有期徒刑8個月緩刑2年）等所在的KAKAO TALK群體聊天室內
△ 2015年11月 / 首爾江南某娛樂酒吧 / 受害者A某身體特定部位的照片(同意拍攝但未同意散佈) / 同一天下午2點15分 / 金某、崔鐘勳、權某、朴某、許某集體聊天室
△ 2015年12月 / 鄭俊英家 / 受害者背影照片(未經同意拍攝) / 2016年12月1日淩晨3點35分 / 金某
△ 2015年12月 / 鄭俊英家 / 受害者C照片(未經同意拍攝) / 2015年12月9日下午2點51分 / 金某
△ 2015年12月 / 臺灣某酒店 / 鄭俊英與受害者D某性關係影像（未經同意） / 2015年12月11日淩晨2點6分 / 李昇炫（歌手勝利）、劉仁錫（YURI公司代表）、金某、崔鍾訓、權某、朴某、許某聊天室
△ 2016年2月 / 首爾江南區 / 鄭俊英與受害者E性行為影像（未經同意）/ 2016年2月28日淩晨1點7分 / 李宗泫（歌手）
△ 2016年4月 / 場所未知 / 睡著的受害者F照片（未經同意拍攝）/ 2016年4月21日下午6點35分 / 金某、崔鍾訓、權某、朴某、許某群聊
△ 2016年5月/ 中國出發的飛機內 / 坐著的空姐特定身體部位照片（未經同意拍攝）/ 2016年5月6日下午2點40分 / 鄭某、李某、金某2群聊
*同一張照片也傳送給了李宗泫、金某1、金某2、朴某、許某的聊天室內
△ 2016年5月 / 鄭俊英家 / 鄭俊英與受害者G性行為影像（未經同意拍攝）/ 2016年5月26日上午10點20分 / 李宗泫、金某1、金某2、朴某、許某、金某3聊天室
△ 2016年6月 / 鄭俊英家 / 受害者H的背影照片（未經同意拍攝）/ 2016年6月19日下午5點26分 / 李宗泫、金某1、金某2、朴某、許某、金某3聊天室
△ 2016年6月 / 日本某酒店 / 受害者I脫衣照片（未經同意拍攝）/ 2016年6月23日上午5點51分 / 李宗泫、金某1、金某2、朴某、許某、金某3聊天室
鄭俊英的案件中有一起案件最令人震驚，竟然發生在他舉辦粉絲見面會當天。 2016年3月20日淩晨，鄭俊英強姦了一女性友人，而同日白天他要在大邱舉辦了粉絲會。犯下可恥罪行短短幾小時之後，他就笑嘻嘻地出現在了眾多粉絲面前。作為一名男歌手，大多數都是女性粉絲，在鄭俊英的眼中她們又是怎樣的存在？
（鄭俊英大邱粉絲會當天直拍~）
「圖：MBC、PANN」
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