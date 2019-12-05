张圣圭真的给EXO当「一日经纪人」啦！跑前跑后态度超积极XD

之前预告的「EXO一日经纪人」终於来啦！ 大家对张圣圭这位经纪人还满意吗？ XD
近日，张圣圭体验当加油站员工的时候偶遇EXO，被SUHO邀请来当经纪人，昨天真的实现了！
昨日EXO来到MBC电视台参加FM4U电台节目《正午的希望曲，我是金信英》，担任「经纪人」的张圣圭也「贴身」同行，下电梯的时候提前出门帮EXO开门，进入演播室后立即向DJ金信英90度鞠躬，双手送上EXO的新专辑，离开时还不忘大喊：「EXO加油！ 」
根据现场粉丝的后记，张圣圭对粉丝们也是不停提问，从「如何做才不会挨駡」到「EXO成员们喜欢什么饮料」，相当积极XD
节目结束后离开时张圣圭也主动为EXO带路，并且在EXO的直播中也露面了！ 移动途中灿烈打开手机直播，伯贤请张圣圭跟大家打招呼，张圣圭立即认真地说：「大家好我是EXO的新经纪人张圣圭，请多多支援EXO！ EXO加油！ EXO-L加油！ 我爱EXO-L！ 」
这次为EXO当经纪人的「打工经验」应该也会剪成一期节目，有种历代级的预感，好期待啊！
（图源：EXO V LIVE，《正午的希望曲》截图）
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