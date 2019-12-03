EXO燦烈見到「死侍」超興奮！「我是成功的粉絲」、「他說看到我的死侍裝扮 好緊張」、「這是真實的嗎…？」
明星 2019年12月3日 星期二11:34 JiaJia
小迷弟朴燦烈上線～可以看出來他又興奮、又緊張的心情！
昨日（2日），EXO出席Netflix電影《鬼影特攻：以暴制暴（6 Underground）》綠毯儀式，該部作品描述6位最精銳的要員改變世界之故事。而27日發行正規6輯《OBSESSION》的6位EXO成員，則因「6」這個數字，促成雙方見面，成員們也和演員們合照留念。
而這一天，最興奮的人之一，大概就是燦烈了！他是電影《死侍》的粉絲，居然可以看到主演萊恩·雷諾斯本人，讓他在SNS表示：「（我是）成功的粉絲」，還分享了兩人的合照。
燦烈還留言：「萊恩·雷諾斯說看到我的死侍裝扮，我超級緊張」。完全「小迷弟」的心態！
看到萊恩·雷諾斯也在SNS分享與他的合照，燦烈又再次發文：「這是真實的嗎…？」
身為迷弟，燦烈曾以「死侍」的模樣，出現在大街上。還特別從美國訂製服裝，就為了參加SM萬聖節派對。不過，因為服裝卡在海關，無法如期趕上派對。但燦烈還是穿到這套服裝了，就在自己的生日派對上，與粉絲們一同分享。
（圖片來源：SNS）
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