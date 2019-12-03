Billboard：「BTS防彈少年團&田柾國全球KPOP人氣第一」
KPOP 2019年12月3日 星期二11:11 Sani
恭喜防彈少年團再次獲得來自全球粉絲的承認！
當地時間2日，Billboard透露：「根據Tumblr統計，防彈少年團是2019年全球最具人氣K-POP組合的第一，之後依次是Stray Kids、EXO、MONSTA X、NCT 127、SEVENTEEN，BLACKPINK、ATEEZ、NCT Dream。 」
成員個人方面，防彈少年團的7位成員更是佔領了從1到7的全部名額：「2019年Tumblr選出的K-POP TOP STAR第一是防彈少年團柾國，其後依次是Jimin、V、SUGAR、RM、Jin、J-Hope，第8開始是Stay Kids方燦、EXO伯賢、NCT在玹。 」
女團方面，TWICE進入到第11位，MAMAMOO第15，ITZY在18位，Dreamcatcher第19，宣美和請夏分別21和25，GFRIEND、泫雅、少女時代接連排在27、28、29，BIGBANG第31。
成員個人方面也是男團成員佔據大部分，女團成員在TOP 100裡只有19人，其中BLACKPINK Jennie在第27位，Lisa第35，Red Velvet Irene第41，BLACKPINK Jisoo第44，Red Velvet Seulgi第46。
（圖源：各所屬社）
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