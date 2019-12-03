EXO灿烈见到「死侍」超兴奋！「我是成功的粉丝」、「他说看到我的死侍装扮 好紧张」、「这是真实的吗…？」
明星 2019年12月3日 星期二11:34 JiaJia
小迷弟朴灿烈上线～可以看出来他又兴奋、又紧张的心情！
昨日（2日），EXO出席Netflix电影《鬼影特攻：以暴制暴（6 Underground）》绿毯仪式，该部作品描述6位最精锐的要员改变世界之故事。而27日发行正规6辑《OBSESSION》的6位EXO成员，则因「6」这个数字，促成双方见面，成员们也和演员们合照留念。
而这一天，最兴奋的人之一，大概就是灿烈了！他是电影《死侍》的粉丝，居然可以看到主演莱恩・雷诺斯本人，让他在SNS表示：「（我是）成功的粉丝」，还分享了两人的合照。
灿烈还留言：「莱恩・雷诺斯说看到我的死侍装扮，我超级紧张」。完全「小迷弟」的心态！
看到莱恩・雷诺斯也在SNS分享与他的合照，灿烈又再次发文：「这是真实的吗…？」
身为迷弟，灿烈曾以「死侍」的模样，出现在大街上。还特别从美国订制服装，就为了参加SM万圣节派对。不过，因为服装卡在海关，无法如期赶上派对。但灿烈还是穿到这套服装了，就在自己的生日派对上，与粉丝们一同分享。
（图片来源：SNS）
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