輕鬆喜劇《有瑕疵的人們》正式登場，吳漣序身旁有一堆美男卻不為所動？

【首播觀後感】安宰賢和吳漣序二人豁出去演出讓人輕輕鬆鬆追的一部愛情喜劇，大家開始追看《有瑕疵的人們》了嗎～？（很多有個人特色的美男演員，而且男二具元亦長得十分討人喜愛！）
接播MBC 熱門劇《意外發現的一天》的韓劇是由吳漣序和安宰賢所主演的《有瑕疵的人們》，當「美男嫌棄症」的女主遇上「外貌執著症」的男主後，兩人究竟會擦出甚麼火花呢？
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男主安宰賢在劇中從小胖子變成型男後，向曾經讓他出洋相的女主吳漣序報仇，首播的1~4集卻繼續產生各種新誤會，過程相當搞笑，加上男女主角豁出去的演技和表現，喜歡輕鬆愛情搞笑劇的人，千萬不能錯過。
除此之外，這齣劇還有一大必睇位，就是吳漣序身邊有相當多外貌出眾的美男，除了安宰賢之外，吳漣序家裡有三兄弟都是美男，還有學校保健室老師也相當有型可愛，加上女配金瑟琪（飾演吳漣序的密友）相當有默契的友情親密互動，都成為劇中相當有趣的場面。
▼保健室老師（具元 飾），顏值出眾且近乎完美的人，但似乎不懂說謊～
▼二哥（車璌河 飾），同性戀酒吧的調酒師，沒有男人可以逃出他的手掌心（！？）
▼三弟（金載庸 飾），是一位偶像練習生，活潑但很怕獨自在家。
吳漣序也因為三位帥氣哥哥&弟弟，在成長的過程中吃虧不少，究竟她還會遇到多少有趣的事情呢～？
（圖自：黃Viu煲劇平台）
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