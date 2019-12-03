EXO燦烈見到「死侍」超興奮！「我是成功的粉絲」、「他說看到我的死侍裝扮 好緊張」、「這是真實的嗎…？」 Billboard：「BTS防彈少年團&田柾國全球KPOP人氣第一」 恭喜恭喜！全慧彬將成為12月的新娘，與圈外男友將在7日於峇里島舉行婚禮♥ EXO世勳參加完電影《鬼影特攻：以暴制暴》活動後…和柳演錫深夜會面！ IU 演唱會上唱中文歌《孤獨的總和》超標準，歌詞唱到「真理」讓人想哭 GD與NIKE的火花：Air Force 1 PARA-NOISE UTOPIA展示 《Running Man》被懲罰的cosplay勇度三兄妹，沒想到「他」也難逃全臉塗藍的命運 「宣美PO照掉粉事件」續！當事人朴軫泳道歉：對不起，換成是我看了照片也會被嚇到XD 不想搞笑卻意外搞笑的鄭世雲！這可能就是天生自帶喜感吧XD 《認識的哥哥》TWICE多賢5段憤怒，大罵朴軫泳：你是個笨蛋！隔著螢幕都能看到怒火XD 宇宙少女舞台結束後力竭倒地：「嘴巴裡有血的味道！」 別看BTS防彈少年團RM表演時氣場全開...其實他的腿出賣了他XD

歌手鄭世雲，雖然當年參加《Produce 101》第2季以第12名的成績惜敗未能進入Wanna One，但絲毫沒有影響他的音樂事業，SOLO出道後反響火爆，這次還為熱播劇《意外發現的一天》演唱OST。

《Produce 101》裡的鄭世雲總是默默跟在隊友身後，很少主動展示自己，直到最後幾期才慢慢憑藉實力演唱圈粉。 在大家的心目中她就是個內斂、低調甚至是有些文靜的大男孩，殊不知他的身上有種莫名的喜感，從來不主動搞笑，但笑點總是跟隨在他身邊。

** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

剛才在說什麼?



via GIPHY

閉眼抽籤！ 話說，這簽也沒幾個，真的沒必要閉眼啦~



via GIPHY

你的屁股太靠近我臉啦~~



via GIPHY

這這這火離我也太近了吧~



via GIPHY

哎呀呀，汽水漏氣了~~



via GIPHY

PD：豎起手指的話鳥就會誤以為是蝦而飛過來！鄭世雲：你也太把我當傻子了吧~~（嗯，世雲啊，那你還豎什麼指頭？ ）



很喜歡自己的畢業照~



via GIPHY

熱情的粉絲和手足無措的歌手~



via GIPHY

via GIPHY

越來越瘋狂的粉絲會~



薄荷巧克力味道絕對不要~



via GIPHY

哎喲，還沒學會開包裝的咒語~



via GIPHY

兔毛毛衣真實穿後感！ 真的太掉毛了~



via GIPHY

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞