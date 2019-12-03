不想搞笑卻意外搞笑的鄭世雲！這可能就是天生自帶喜感吧XD
明星 2019年12月3日 星期二09:00 Rui
歌手鄭世雲，雖然當年參加《Produce 101》第2季以第12名的成績惜敗未能進入Wanna One，但絲毫沒有影響他的音樂事業，SOLO出道後反響火爆，這次還為熱播劇《意外發現的一天》演唱OST。
《Produce 101》裡的鄭世雲總是默默跟在隊友身後，很少主動展示自己，直到最後幾期才慢慢憑藉實力演唱圈粉。 在大家的心目中她就是個內斂、低調甚至是有些文靜的大男孩，殊不知他的身上有種莫名的喜感，從來不主動搞笑，但笑點總是跟隨在他身邊。
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剛才在說什麼?
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閉眼抽籤！ 話說，這簽也沒幾個，真的沒必要閉眼啦~
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你的屁股太靠近我臉啦~~
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這這這火離我也太近了吧~
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哎呀呀，汽水漏氣了~~
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PD：豎起手指的話鳥就會誤以為是蝦而飛過來！鄭世雲：你也太把我當傻子了吧~~（嗯，世雲啊，那你還豎什麼指頭？ ）
很喜歡自己的畢業照~
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熱情的粉絲和手足無措的歌手~
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越來越瘋狂的粉絲會~
薄荷巧克力味道絕對不要~
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哎喲，還沒學會開包裝的咒語~
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兔毛毛衣真實穿後感！ 真的太掉毛了~
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