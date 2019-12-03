不想搞笑却意外搞笑的郑世云！这可能就是天生自带喜感吧XD
明星 2019年12月3日 星期二09:00 Rui
歌手郑世云，虽然当年参加《Produce 101》第2季以第12名的成绩惜败未能进入Wanna One，但丝毫没有影响他的音乐事业，SOLO出道后反响火爆，这次还为热播剧《意外发现的一天》演唱OST。
《Produce 101》里的郑世云总是默默跟在队友身后，很少主动展示自己，直到最后几期才慢慢凭藉实力演唱圈粉。 在大家的心目中她就是个内敛、低调甚至是有些文静的大男孩，殊不知他的身上有种莫名的喜感，从来不主动搞笑，但笑点总是跟随在他身边。
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刚才在说什么?
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闭眼抽签！ 话说，这签也没几个，真的没必要闭眼啦~
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你的屁股太靠近我脸啦~~
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这这这火离我也太近了吧~
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哎呀呀，汽水漏气了~~
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PD：竖起手指的话鸟就会误以为是虾而飞过来！郑世云：你也太把我当傻子了吧~~（嗯，世云啊，那你还竖什么指头？ ）
很喜欢自己的毕业照~
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热情的粉丝和手足无措的歌手~
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越来越疯狂的粉丝会~
薄荷巧克力味道绝对不要~
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哎哟，还没学会开包装的咒语~
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兔毛毛衣真实穿后感！ 真的太掉毛了~
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