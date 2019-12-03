《認識的哥哥》TWICE多賢5段憤怒，大罵朴軫泳：你是個笨蛋！隔著螢幕都能看到怒火XD
明星 2019年12月3日 星期二08:15 Rui
別看TWICE多賢小小一隻，其實發起火來真的很「可怕」。
最近JYP的社長朴軫泳重磅回歸，為了宣傳新曲還特意帶著「員工」多賢和娜璉一起亮相《認識的哥哥》，三人還玩起了經典遊戲「歌謠裡的呐喊」，遊戲雙方都戴著耳機，耳機裡放著音樂， A向B說明給出的詞語，因為互相都聽不見，所以會鬧出各種笑話，這次氣得多賢直接痛駡老闆朴軫泳是「傻瓜」。
** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP
平時看到的多賢都是笑臉迎人，非常軟萌，沒想到玩遊戲很有求勝心的她發起火來也讓人害怕，而且怒火還是階段性遞增，從極小怒，到小怒、中怒，再到大怒、極大怒。 表情更是從一開始的隱忍，歎氣，到中途的皺眉，再到最後氣到站起來，隔著螢幕都能聞到濃濃的炸藥味，連老闆朴軫泳也只能乖乖忍受，可見多賢的殺傷力有多猛！！
via GIPHY
其實大多數情況下多賢都是軟萌一派，這次暴走只能怪老闆實在太笨了，哈哈哈哈~
「圖：instiz」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞