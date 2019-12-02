《2019MMA》紅毯直播之後...網友又在推特上暴風提問「Who is he？」正是AB6iX的金東賢啦！
明星 2019年12月2日 星期一13:22 Yuan
《2019MMA》於30日在「高尺天空巨蛋」舉行，歌手們紛紛於紅毯亮相。
紅毯直播之後，也會發生不少有趣的事，像是這次又有不少海外網友在推特發了照片，並一直在詢問「Who is he？」原來正是AB6iX的成員金東賢！而不少粉絲看到也紛紛表示：「真的很帥」、「是別家飯，但之前看了演出...真的一直在看金東賢啊」、「臉很小，五官也很精緻」等等。
而金東賢今年5月與林煐岷、田雄、朴佑鎭、李大輝以AB6IX再次出道，在今年《2019MMA》上他們也拿下「Hot Trend獎」，並在當天帶來矇眼的舞台（朴佑鎮因膝蓋受傷，暫時缺席活動），也引發不少討論。
今年5月才出道的他們，11月也在首爾奧林匹克公園體育場舉行單獨演唱會，接下來在12月16日他們也將會出席《BRANDNEW YEAR 2019》家族演唱會，也期待他們之後發展得越來越好啦！
（圖：推特＠AB6IX）
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