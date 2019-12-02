《2019MMA》红毯直播之后...网友又在推特上暴风提问「Who is he？」正是AB6iX的金东贤啦！
明星 2019年12月2日 星期一13:22 Yuan
《2019MMA》於30日在「高尺天空巨蛋」举行，歌手们纷纷於红毯亮相。
红毯直播之后，也会发生不少有趣的事，像是这次又有不少海外网友在推特发了照片，并一直在询问「Who is he？」原来正是AB6iX的成员金东贤！而不少粉丝看到也纷纷表示：「真的很帅」、「是别家饭，但之前看了演出...真的一直在看金东贤啊」、「脸很小，五官也很精致」等等。
而金东贤今年5月与林煐岷、田雄、朴佑鎭、李大辉以AB6IX再次出道，在今年《2019MMA》上他们也拿下「Hot Trend奖」，并在当天带来蒙眼的舞台（朴佑镇因膝盖受伤，暂时缺席活动），也引发不少讨论。
今年5月才出道的他们，11月也在首尔奥林匹克公园体育场举行单独演唱会，接下来在12月16日他们也将会出席《BRANDNEW YEAR 2019》家族演唱会，也期待他们之后发展得越来越好啦！
（图：推特＠AB6IX）
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