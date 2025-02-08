《Handsome Guys》好久不見金宇彬竟懷念學生時期的髮禁：剃光頭！

tvN假日綜藝《Handsome Guys》邀請金宇彬、車太鉉、金東賢以及禹相赫透過了討論髮型議題而意外合拍？該節目時常介紹一些韓國的文化遺產與進行直接的訪談，本次在2月9日即將播出的節目中，將進行各年齡層的蛇年明星探訪。

預告中，幾人對於在此年代韓國發生的重大事件展開了精采的討論。金東賢向車太鉉等人提問，1989年那個時期是否還是有著髮禁的年代？引發在座所有人紛紛開始分享自己在學生時期的悲慘經歷。



特別是89年生屬蛇的金宇彬，特別提到自己在學生時期，必須遵守校規中對於髮禁的規定，而且校規是要求剃光頭的。讓在座的大家相當驚訝，而76年生的車太鉉與96年生的禹相赫更異口同聲表示「我也被剃了個光頭」，沒想到這個話題釣出了曾經以光頭示人的藝人們，意外引發在座所有人共鳴。



接下來《Handsome Guys》還對金宇彬提出新年運勢的建議，建議他如果今年運氣要扶搖直上的話，必須與「擁有黃色的人」一起做事，現場的幾位也為了搶著與金宇彬共事而紛紛搜尋自己身上的黃色單品，相當逗趣。節目將於2月9日晚間正式播出。



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