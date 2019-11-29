鄭俊英一審被判6年有期徒刑&崔鐘訓5年，當庭痛哭

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今日上午，首爾中央地方法院以集體性暴力嫌疑分別判決鄭俊英和崔鐘訓6年和5年有期徒刑，崔鐘訓在宣判後立即痛哭、哭聲傳遍整個法庭，鄭俊英也當場落淚。

鄭俊英和崔鐘訓的嫌疑包括2016年1月在江原道洪川郡、3月在大邱把女性灌醉後進行集體性暴力，以及在包含勝利在內的KakaoTalk聊天室內散播非法拍攝的性關係影片和照片。裁判部表示：「崔鐘訓和鄭俊英承認姦淫了處於無法反抗狀態的被害人。」

此外，權某被判有期徒刑4年，許某被判有期徒刑8個月、緩期2年執行，金某被判有期徒刑5年。權某和金某還被要求進行保護觀察。

本月13日進行的決審公判中，檢方向鄭俊英求刑7年，向崔鐘訓和某演藝企劃公司的前職員許某求刑5年，向少女時代Yuri親哥權某和Burning Sun前MD金某求刑10年。同時要求上述5人接受80小時的性暴力治療專案，公開個人資訊，10年內不得從事與兒童及青少年有關的職業。

當時被告人主張無罪，鄭俊英方面大致承認散播性關係偷拍影片，但主張調查機構非法收集KakaoTalk對話內容、證據無效，但裁判部認為：「相較於鄭俊英受到侵害的個人權利，通過這份KakaoTalk對話所實現的公益意義更加重大。」鄭俊英稱「是在雙方同意的情況下發生性關係」，崔鐘訓主張「沒有發生性關係」，但兩人的主張都未獲得法庭認可；相反，受害人的陳述則始終一致。

決審公判後，鄭俊英進行最終陳述：「從沒有向被害者說過抱歉，現在想說一聲對不起。 即便有一次考慮到對方，也不會給對方造成傷害，對我的愚蠢感到後悔。雖然否認了一部分事件，但道德上給對方造成了羞恥感和不快，真的非常抱歉。 」崔鐘訓亦哽咽陳述：「小小年紀就獲得人氣，沒能謙虛地生活。 到現在才對自己不道德的行動進行道歉，感到羞愧。 特殊準強姦的罪名過於沉重和委屈。 」

（圖源：KSD）

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