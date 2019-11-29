郑俊英一审被判6年有期徒刑&崔钟训5年，当庭痛哭

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今日上午，首尔中央地方法院以集体性暴力嫌疑分别判决郑俊英和崔钟训6年和5年有期徒刑，崔钟训在宣判后立即痛哭、哭声传遍整个法庭，郑俊英也当场落泪。

郑俊英和崔钟训的嫌疑包括2016年1月在江原道洪川郡、3月在大邱把女性灌醉后进行集体性暴力，以及在包含胜利在内的KakaoTalk聊天室内散播非法拍摄的性关系影片和照片。裁判部表示：「崔钟训和郑俊英承认奸淫了处於无法反抗状态的被害人。」

此外，权某被判有期徒刑4年，许某被判有期徒刑8个月、缓期2年执行，金某被判有期徒刑5年。权某和金某还被要求进行保护观察。

本月13日进行的决审公判中，检方向郑俊英求刑7年，向崔钟训和某演艺企划公司的前职员许某求刑5年，向少女时代Yuri亲哥权某和Burning Sun前MD金某求刑10年。同时要求上述5人接受80小时的性暴力治疗专案，公开个人资讯，10年内不得从事与儿童及青少年有关的职业。

当时被告人主张无罪，郑俊英方面大致承认散播性关系偷拍影片，但主张调查机构非法收集KakaoTalk对话内容、证据无效，但裁判部认为：「相较於郑俊英受到侵害的个人权利，通过这份KakaoTalk对话所实现的公益意义更加重大。」郑俊英称「是在双方同意的情况下发生性关系」，崔钟训主张「没有发生性关系」，但两人的主张都未获得法庭认可；相反，受害人的陈述则始终一致。

决审公判后，郑俊英进行最终陈述：「从没有向被害者说过抱歉，现在想说一声对不起。 即便有一次考虑到对方，也不会给对方造成伤害，对我的愚蠢感到后悔。虽然否认了一部分事件，但道德上给对方造成了羞耻感和不快，真的非常抱歉。 」崔钟训亦哽咽陈述：「小小年纪就获得人气，没能谦虚地生活。 到现在才对自己不道德的行动进行道歉，感到羞愧。 特殊准强奸的罪名过於沉重和委屈。 」

（图源：KSD）

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