人氣女團 BLACKPINK 將在2020年初回歸，傳已開始錄製新歌！官方回應
明星 2019年11月29日 星期五10:22 MiJimin
BLACKPINK 幾乎是一年只回歸一次的概念了，粉絲 BLINK 們期待嗎～！？
今早韓國媒體報導 YG 旗下人氣女團 BLACKPINK 將在2020年初回歸，新歌也已開始錄製，官方就此消息回應。
YG相關人士接受訪問回應道：「雖然具體日期還沒有確定，但目標是明年初回歸，BLACKPINK 的成員們現在正在為新專輯錄製各種新曲。」表示消息屬實，也讓粉絲們相當期待。
上一首新歌為2019年4月5日發表的迷你二輯《Kill This Love》，MV 也已累積了6億觀看人次，另一首熱門歌曲《Ddu-Du Ddu-Du》也已突破10億，成為所有韓團的最高觀看人次，締造新紀錄。
▼《Ddu-Du Ddu-Du》MV：
（圖自：官方）
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留言/評論
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有限的合約時間 安排適當的回歸次數 我覺得比較不會讓粉絲等太久 😥
1小時前
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在没有看到trailer之前我都不相信这些新闻😂
1小時前