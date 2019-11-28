Billboard點名SuperM等歌手，出臺限制專輯的捆綁銷售！

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李秀滿會怎麼想呢...

針對將周邊和專輯捆綁在一起出售，以此提高專輯銷量的手段，Billboard將從明年1月3日開始實施新規定，修改捆綁商品形式的專輯銷量的計入方法。



如果想將捆包銷售的專輯計入銷量，需要滿足以下條件：

1.捆綁銷售中的所有單品都必須能同時單獨購買。

2.單品的價格要比捆綁商品至少低3.49美金。

3.捆綁銷售只在歌手的官方網站出售，不經過第三方網站。

但，演唱會門票內的專輯的計入不受新規定的影響。

Billboard指責捆綁專輯的銷售方式沒有真實反映消費者對於專輯的購買欲望。 與此同時Billboard點名了不少歌手，包括Celine Dion、Luke Combs、Kanye West、SuperM、Post Malone、Taylor Swift、Madonna、NF、Tyler、the Creator、Billie Eilish、Khalid、Jonas Brothers、Vampire Weekend、Ariana Grande、Thomas Rhett和Backstreet Boys。

圖：SM、Billboard

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