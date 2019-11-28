抗癌成功即將復出！金宇彬第一個行程就要暖哭粉絲

看到金宇彬康復複出，粉絲們真的很開心。 這次他又傳出了好消息，將於12月舉辦粉絲會，和大家近距離互動。
剛剛舉辦的青龍電影節上，金宇彬作為頒獎嘉賓亮相，這是他因患癌暫停工作之後首次公開亮相，也是他時隔911天之後重新出現在公眾面前。 雖然看上去消瘦了一些，但氣色明顯好了許多，話語堅定有力，讓擔心他已久的粉絲們終於松了一口氣。
金宇彬一出場就贏得了全場的掌聲，他也十分感動，帶著激動的聲音表示：「我想先對大家說句謝謝，幾年前我身體出現了問題，但真的有很多人給我應援，幫助我戰勝病魔，為我祈禱，托了大家的福，我才能堅持過來，重新以健康面貌和大家見面，借青龍電影獎這珍貴帥氣的場合，向所有為我加油和祈禱的各位說一聲謝謝，真心感謝。 」
好消息接連不斷，金宇彬將在12月8日舉行「Thank You粉絲見面會」，感謝粉絲們在他生病期間對自己的關懷與鼓勵。據悉，活動將以「脫口秀」的形式進行。 這也算是金宇彬真正意義上的的第一個SOLO官方行程，想來是已恢復健康了吧。
時隔兩年的時間，金宇彬終於再次回到人們的視野，期待他今後的活動。
「圖：IHQ、青龍電影節截圖」
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