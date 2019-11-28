Billboard点名SuperM等歌手，出台限制专辑的捆绑销售！

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李秀满会怎么想呢...

针对将周边和专辑捆绑在一起出售，以此提高专辑销量的手段，Billboard将从明年1月3日开始实施新规定，修改捆绑商品形式的专辑销量的计入方法。



如果想将捆包销售的专辑计入销量，需要满足以下条件：

1.捆绑销售中的所有单品都必须能同时单独购买。

2.单品的价格要比捆绑商品至少低3.49美金。

3.捆绑销售只在歌手的官方网站出售，不经过第三方网站。

但，演唱会门票内的专辑的计入不受新规定的影响。

Billboard指责捆绑专辑的销售方式没有真实反映消费者对於专辑的购买欲望。 与此同时Billboard点名了不少歌手，包括Celine Dion、Luke Combs、Kanye West、SuperM、Post Malone、Taylor Swift、Madonna、NF、Tyler、the Creator、Billie Eilish、Khalid、Jonas Brothers、Vampire Weekend、Ariana Grande、Thomas Rhett和Backstreet Boys。

图：SM、Billboard

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