IU演唱會隱藏的樂趣？觀眾席上找明星，快來看看都有誰～

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IU，出道十一年人氣和國名度越來越高，作為歌手手握多項重量級大獎；作為演員，演出的劇集收視破10，誰不說一句厲害。最近在首爾開唱的她又圈了一大波明星前來，不愧是藝人的藝人啊。

1. 金秀賢，曾和IU一起合作過《Dream High》，友情一直延續到劇外。



2. 李道晛、gu9udan 康美娜、朴柔娜，《德魯納酒店》一起來為滿月社長加油。



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3. 呂珍九，此處怎麼能少了滿月社長最愛的具經理。



4. 李準基，《步步驚心：麗》四樹CP



5. 宋慧喬，這是她第幾次來為IU捧場了？



6. EXO SUHO，雖然戴著帽子，但是一眼就能認出是藝人啦~



7. 朴信惠♥崔泰俊，這對藝人CP的約會專案竟然是來聽IU的演唱會，太甜了～



8. 洪宗玄，三王子也到場了！



9. 劉寅娜，IU最愛的姐姐~



10. 吳娜拉



11. 蘇有珍&朴帥眉



12. ZICO



13. Brown Eyed Girls 佳人，雖然沒拍到人，但留下了應援棒認證照



14. gu9udan 金世正，聽到IU的歌聲就沒有任何遺憾了~



15. GFRIEND



16. DIA 豫彬



17. 盧洪哲



除了自己上傳認證照以及被粉絲拍到的藝人之外，鄭恩地、任瑟雍、吳政世、朴芝妍等也來到了演唱會現場，IU開唱來了半個娛樂圈，難怪有網民調侃想看明星藝人就請來IU的演唱會。

「圖：PANN」

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