SF9路云出街全程手遮胸！知道真相后只想说：这也太可爱了吧♥

因为《意外发现的一天》中「HARU」一角而名声大噪的SF9成员路云，别看他外表高冷貌似不容易接近，其实是个性格软萌的大男孩。
最近就有粉丝拍到了路云的机场街拍照，他穿著一件灰色的卫衣，搭配牛仔裤和运动鞋，戴著口罩和帽子，虽然只露出了一双眼睛，但仍然挡不住他的帅气光芒。 只是路云一路走来始终用手捂住左胸口，难道是不舒服？？
看他眼角露出的笑容也不像是生病的模样啊？ 即使是坐著也用胳膊肘和护照遮胸。 哈哈哈哈，原来是路云最近代言了新的服饰品牌，而这件卫衣又是他最爱的单品，只是和代言品牌冲突，於是公众场合里路云就很小心地遮住LOGO，举止也是过分的可爱啊。
另外一天的外出图，全身Look和之前一样，只是换了一双白色球鞋，依旧是手遮胸，严防死守坚决不露出卫衣LOGO！不过越是掩盖，越是激起了粉丝们的好奇心。（路云啊～这件卫衣到底是什么牌子啊！）
反之，当路云为某品牌代言时，时刻都在履行代言人职责。比如睡觉前稍稍露出Biotherm产品~
代言某咖啡品牌时，路云不小心被拍到喝另一个品牌的咖啡，他就向站姐撒娇说不能有咖啡出现，站姐超爽快地帮他P成了他代言的牌子，对路云也是相当宠。
「图：theqoo」
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