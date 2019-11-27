IZ*ONE 日本活動亦受影響　擊掌會、特典活動接連延期

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繼不出席《2019 MAMA》後，IZ*ONE 在日本的其他活動再度生變，接二連三的「無限期延期」形同取消各種行程。

Mnet 相關人士今天（27 日）透露：「由於 IZ*ONE 的正規一輯〈BLOOM*IZ〉延後發行，原定在日本舉行了擊掌會也將隨之延期。」

不僅如此，IZ*ONE 原訂於 12 月 6～8 日三天分別在日本東京、大阪，舉行第三張單曲的特典活動，但目前也同樣和相關單位協議無限期延期，並已接受粉絲退款。

另一方面，昨日 Mnet 昨天也發出聲明表示 IZ*ONE 確定不會參加下週在日本名古屋舉行的《2019 MAMA》，自節目爆發造假案件後，IZ*ONE 原訂的各種行程幾乎形同全面消失。



[#2019MAMA] ANNOUNCEMENT



It is with great regret that we have to announce IZ*ONE will not be joining MAMA.



We apologize to the fans who have been waiting for the performance of IZ*ONE.



We ask for your understanding and truly sorry for the inconvenience caused. — MAMA(엠넷아시안뮤직어워즈) (@MnetMAMA) November 26, 2019



（照片或影片來源：Mnet）

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