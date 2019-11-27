IZ*ONE 日本活动亦受影响　击掌会、特典活动接连延期

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继不出席《2019 MAMA》后，IZ*ONE 在日本的其他活动再度生变，接二连三的「无限期延期」形同取消各种行程。

Mnet 相关人士今天（27 日）透露：「由於 IZ*ONE 的正规一辑〈BLOOM*IZ〉延后发行，原定在日本举行了击掌会也将随之延期。」

不仅如此，IZ*ONE 原订於 12 月 6～8 日三天分别在日本东京、大阪，举行第三张单曲的特典活动，但目前也同样和相关单位协议无限期延期，并已接受粉丝退款。

另一方面，昨日 Mnet 昨天也发出声明表示 IZ*ONE 确定不会参加下周在日本名古屋举行的《2019 MAMA》，自节目爆发造假案件后，IZ*ONE 原订的各种行程几乎形同全面消失。



[#2019MAMA] ANNOUNCEMENT



It is with great regret that we have to announce IZ*ONE will not be joining MAMA.



We apologize to the fans who have been waiting for the performance of IZ*ONE.



We ask for your understanding and truly sorry for the inconvenience caused. — MAMA(엠넷아시안뮤직어워즈) (@MnetMAMA) November 26, 2019



（照片或影片来源：Mnet）

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