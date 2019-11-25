已經確定製作第2季的5部電視劇！大家最期待哪部作品呢？
韓劇 2019年11月25日 星期一12:04 JiaJia
每一部都擁有高人氣！《#浪漫醫生金師傅2》、《#李屍朝鮮2》已經確定分別在明年（2020年）1月和3月播出，而《Signal2》、《#秘密森林2》和《#喜歡的話請響鈴2》目前確定製作，尚未編排播出檔期。
SBS《浪漫醫生金師傅2》由第1季的劉仁植導演、姜銀慶編劇再次合作，韓石圭、李聖經、安孝燮主演，陳慶、林元熙、邊宇民、崔鎮鎬、金旻載、尹那武等出演，以位於地方城市的「石垣醫院」為背景，描述怪胎天才醫生金師傅和熱情高漲的年輕醫生們之間的故事。
Netflix《李屍朝鮮》由電視劇《Signal》金銀姬編劇執筆，改編自網路漫畫《神的國度》，為殭屍題材的架空史劇。以16世紀朝鮮王朝為背景，描述王世子李蒼在調查瘟疫疫情的過程中，發現整個國家都陷入危險的故事。由朱智勛、裴斗娜與柳承龍主演，官方也於近期發佈問候影片。
2016年播出的tvN《Signal》預計於明年上半年推出第2季。這是一部描述過去和現在的刑警通過無線電聯絡、聯手偵破懸案的故事，一度創下15%的收視率。最後一集採「開放式」結局，但給出三位主演還會重逢的伏筆。第1季主演李帝勳、金惠秀趙震雄均表示願意出演，令觀眾們更加期待第2季的來臨。
2017年播出的tvN《秘密森林》預計於明年播出第2季。劇本依然由第1季的李秀妍作家執筆，但安吉鎬導演（作品：《阿爾罕布拉宮的回憶》、《Watcher》等）不再執導第2季，改由《SPY》、《任意依戀》朴鉉錫導演執導。主演曹承佑、裴斗娜、李浚赫、尹世雅等確定出演。
今年（2019年）播出的Netflix《喜歡的話請響鈴》，由於劇迷們的殷切期盼，官方宣佈製作第2季。主演金所炫、宋康和鄭家藍也拍攝了問候影片，向大家傳達好消息。雖然尚未確定何時開播，但已經引發廣大討論。
（圖片來源：各大電視台劇照）
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