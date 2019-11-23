繼狗相、狐狸相後「鱷魚相」來了！這些男演員第一眼就讓人印象深刻且莫名性感♥

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韓國人評價一個藝人的長相的時候會用動物作對比，比如說什麼小狗相、小貓相還有狐狸相等等，最近又流行起了鱷魚相。

什麼是鱷魚相呢? 難道真的有長長的嘴巴？其實是五官立體，眉毛濃黑，下巴線條成直角，嘴巴較大的一種面向，和我們所說的「國字臉」很類似。

李宰旭



最近大熱的李宰旭就是鱷魚相啦，長長的臉龐棱角分明，下巴並非是V字或是圓潤型，而是有著明顯的角度，加上粗粗的眉毛，演起渣男來簡直渣到人神共憤，扮起癡情男來就完全讓女生毫無抵抗力。

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禹棹煥



光看臉型，禹棹奐和李宰旭真的有那麼一點點像呢，都是長國字臉，莫名帶著一絲性感。

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金宇彬



痞帥的金宇彬也是完美的鱷魚相，長臉方下巴，眼神透著冷冽，看上去是個冰山，實際上是個暖男。

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李秉憲



老牌男神李秉憲的長相頗具硬漢的味道，完全沒有花美男氣息，皆因他的面部線條硬朗，這樣的國字臉也是正義感十足啊。

「圖：NATE、MBC Drama Official Facebook、《GQ》、《maire claire》等」

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