继狗相、狐狸相后「鳄鱼相」来了！这些男演员第一眼就让人印象深刻且莫名性感♥

韩国人评价一个艺人的长相的时候会用动物作对比，比如说什么小狗相、小猫相还有狐狸相等等，最近又流行起了鳄鱼相。
什么是鳄鱼相呢? 难道真的有长长的嘴巴？其实是五官立体，眉毛浓黑，下巴线条成直角，嘴巴较大的一种面向，和我们所说的「国字脸」很类似。
李宰旭
最近大热的李宰旭就是鳄鱼相啦，长长的脸庞棱角分明，下巴并非是V字或是圆润型，而是有著明显的角度，加上粗粗的眉毛，演起渣男来简直渣到人神共愤，扮起痴情男来就完全让女生毫无抵抗力。
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光看脸型，禹棹奂和李宰旭真的有那么一点点像呢，都是长国字脸，莫名带著一丝性感。
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痞帅的金宇彬也是完美的鳄鱼相，长脸方下巴，眼神透著冷冽，看上去是个冰山，实际上是个暖男。
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老牌男神李秉宪的长相颇具硬汉的味道，完全没有花美男气息，皆因他的面部线条硬朗，这样的国字脸也是正义感十足啊。
「图：NATE、MBC Drama Official Facebook、《GQ》、《maire claire》等」
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