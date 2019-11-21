「今晚是最后的STAGE了～」《意外发现的一天》一年后的毕业典礼？！但HARU呢？又消失了吗？
韩剧 2019年11月21日 星期四12:10 choyoung
【今晚最新剧照】昨晚的集数，小编先忍到今晚大结局才一次看完（虽则在韩网上都大致知道昨晚发生了什么XD），今早就看到官方先公开了最新的剧照。
在官方的facebook上，上传了７张剧照，并写著：「一年后？！毕业典礼，HARU在哪里？」
▼剧照中都是2年7班及A3的毕业照，大家都很开心庆祝毕业～（唉～珠多跟南柱牵手呢）
▼端午（金惠允 饰）这样子，是在「STAGE」还是「SHADE」呢？她有发觉HARU不在吗？
▼哎古——白经（李宰旭 饰）啊～毕业了，笑个嘛！
▼金秀香（李艺贤 饰）也毕业了，不知道她跟「鱿鱼丝精灵」金美才（李泰利 饰）可以在一起吗？
▼小编没有太多要求，只求不要「烂尾」，我们大家就坐等今晚的结局吧～
▼看来今晚都是要哭一下...
（图自：官方剧照）
choyoung@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
蠻希望結局是,在現實生活中有兩個人長得跟端午.一天一模一樣,再次相遇相愛,但好像不可能
38分前
-
-
我猜想 金美才说过河路不是秘密漫画的人 所以说最终河路要回到‘凌霄花’的漫画里 或者 要回到‘凌霄花’漫画里阻止‘凌霄花’的结局 这样‘秘密’漫画的结局也会圆满了。最终河路还是会重新回到‘秘密’漫画的世界和端午过着幸福的生活😁
1小时前
-
我猜讓我猜 最後一幕 是一天出現在端午面前 然後抱在一起 結束
1小时前
-
Chung Ai Ling今天結局可以看了😂
34分前