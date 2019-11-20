「這對至親姊妹真的太可愛♥」超講義氣的劉寅娜現身IU所有演唱會！還因IU的開玩笑而帶來禮物了～

大家都知道韓娛圈的一對死黨姐妹花IU和劉寅娜，劉寅娜拍戲時IU會送餐車慰問，IU開演唱會時劉寅娜會到場祝賀，總之兩人不是親姐妹卻勝似親姐妹，感情好得不得了。
日前IU開通了直播，不僅詳細解說了新專輯《Love Poem》，還提到了自己開全國巡演時與劉寅娜之間的趣事。IU說：「演員劉寅娜小姐來看了我所有的演唱會，我一開始狀態不好，不知道她是不是因為擔心我，突然就來了。」
「你倒是先說一聲再來啊，她卻偏偏說死也不來看，一開始還說謊，但我打開門她突然就出現在了我面前，還穿了和我差不多的衣服來，就這樣突然在3個城市（光州、仁川、釜山）現身。」
IU特別提到了釜山的演唱會，稱：「劉寅娜當時信誓旦旦地說去不了釜山，我也相信她了，還開玩笑留言給她『如果要來的話帶50個MELONA雪糕』。誰知道那天演唱會開場前30分鐘，姐姐真的帶著MELONA來了，她竟然猜到我非常想吃MELONA。」
那天劉寅娜獨自一人乘火車前往釜山，還帶著50個雪糕。 IU繼續說道：「我不是一個會要求別人給我買東西的人，姐姐可能覺得我實在太想吃雪糕了，才會留言給她吧，其實當時的留言只是個玩笑而已。那天我和伴舞一起開了個雪糕派對，開場前我也吃了一個才上臺的。」
「那天蠻冷的，吃了雪糕之後我發抖到前半部結束才停下，非常感謝一直關照、擔心我的劉寅娜姐姐，從現在起我會當做什麼都不知道，請你安心來吧，不管是驚喜還是什麼，只要你來就好。」
「圖：V LIVE」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究