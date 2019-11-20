TWICE、(G)I-DLE也在看《意外發現的一天》！雨琦傳訊息給娜恩 娜恩回覆：「啊～我也覺得自己很可憐」
韓劇 2019年11月20日 星期三09:01 JiaJia
APRIL成員娜恩近期出演MBC《意外發現的一天》，並在劇中飾演「呂珠多」。和她有著交情的TWICE和(G)I-DLE，也紛紛在直播上提及自己有在收看電視劇。 #明晚迎來大結局 #最新預告看了嗎 #希望珠多能夠幸福起來
《意外發現的一天》由金惠允、路雲、李宰旭、李娜恩、鄭乾柱、金勇大和李泰利等人主演。其中，路雲和娜恩分別為男團 SF9及女團APRIL成員，拍攝該部作品前，也曾短暫合作過某tvN電視劇。
曾與娜恩一起出演過《偶像明星運動會》之「體操項目」的(G)I-DLE雨琦，就在直播上表示：「我看了《意外發現的一天》，因為我和娜恩是認識的關係嘛～她在這部劇裡的角色一開始是很可憐的那種，所以我給她發訊息了，她回覆：『啊～我也覺得我很可憐』（笑）演技真的很好、很棒！」舒華也說：「（娜恩）很漂亮～」
娜恩曾經是JYP的練習生，所以和TWICE成員們也都認識。多賢也在直播上提到最近正在看《意外發現的一天》。尤其是組合的歌出現很多次，比如《Fancy》和《Feel Special》。定延開玩笑：「妳是因為我們的歌出現才看的嗎？」多賢爆笑：「非常感激也覺得很神奇，因為我們的歌出現了。」
多賢還描述劇情：朋友們一起去旅遊時，在巴士上跳了《Fancy》；端午去買禮物的時候，店裡正在放《Feel Special》。MOMO問：「有趣嗎？」多賢比出大拇指：「是漫畫書裡的世界。」MOMO又說：「會看的。」
《意外發現的一天》上週播完沒有下集預告，終於在昨天（19日）放出來啦！白經和端午看起來「甜蜜蜜」，哈魯則希望端午可以記起他。影片最後，白經居然要成全哈魯和端午？故事究竟會怎麼發展，還請持續關注。
（圖片來源：V LIVE、MBC）
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