Brave Girls前成員裕眞透露當初退團的驚人原因：「經紀人讓我感到生命威脅」

韓國女團Brave Girls的前成員裕眞近日在個人頻道透露了當初退團的原因，讓人看得心裡一驚！
Brave Girls是2011年出道的五人女團，初始成員裕眞2008年參加韓國小姐大賽時曾獲得「西雅圖小姐真」獎項，是第一位韓國小姐出身的愛豆。然而2017年1月，裕眞和蕙蘭同時宣佈退團，當時聲明裡是寫分別因為學業和健康原因。
裕眞在個人頻道上PO出的影片中表示，有很多理由讓她想過退團，包括沒有名氣、賺不到錢等等，但最關鍵的還是「感覺受到了生命威脅」。
據裕眞在影片透露，當時負責她們活動的經紀人有著很糟糕的駕駛習慣：在高速路上把一隻腳搭在窗前、一隻手握方向盤，幾乎是躺著開車，甚至在雨天邊開車時邊玩手機遊戲！ 駕駛狀態真的讓人心驚膽戰：
深感害怕的裕眞把這件事告訴父母，父母向公司反應希望對孩子們的安全問題多用心一點，結果公司的回應卻是：「不要對公司的經營指手畫腳，我們會看著辦。」結果連裕眞的父母也氣到要她退團！
最後裕眞說：「據我所知這位經紀人已經辭職了，希望沒有其他人受到傷害。做歌手其他事再辛苦都可以忍，最終卻是因為安全問題而放棄了。」真是讓人感到無奈啊~
（圖源：Youtube@MissHanye 한예진，Brave Ent.，IG@misshanye）
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