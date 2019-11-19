童星出身金賽綸離開YG娛樂：「確定不續約，以後也會支持她的演員活動。」 羅PD這次真的怕了！YouTube頻道還剩5000人就達百萬了，李壽根&殷志源你們準備好了嗎 《Running Man》GOT7 朴珍榮帥氣登場！愛情青蛙全昭旻一脫外套瞬間出糗 SEVENTEEN 隊長 S.coups 健康出狀況 將暫時中斷活動 開心又失落！《兩天一夜4》12月8日開播：除了他之外其他人都換了... 一唱這首歌我就想到了你！圭賢演唱《Breathe》想起好兄弟鐘鉉不停哽咽ㅠㅠ IU變藍髮仙女回歸！親口透露霧藍色的秘密：這也太浪漫了吧～ Brave Girls前成員裕眞透露當初退團的驚人原因：「經紀人讓我感到生命威脅」

韓國女團Brave Girls的前成員裕眞近日在個人頻道透露了當初退團的原因，讓人看得心裡一驚！

Brave Girls是2011年出道的五人女團，初始成員裕眞2008年參加韓國小姐大賽時曾獲得「西雅圖小姐真」獎項，是第一位韓國小姐出身的愛豆。然而2017年1月，裕眞和蕙蘭同時宣佈退團，當時聲明裡是寫分別因為學業和健康原因。



直到昨日，裕眞才終於公開了令她決心退團的真正理由。



裕眞在個人頻道上PO出的影片中表示，有很多理由讓她想過退團，包括沒有名氣、賺不到錢等等，但最關鍵的還是「感覺受到了生命威脅」。



據裕眞在影片透露，當時負責她們活動的經紀人有著很糟糕的駕駛習慣：在高速路上把一隻腳搭在窗前、一隻手握方向盤，幾乎是躺著開車，甚至在雨天邊開車時邊玩手機遊戲！ 駕駛狀態真的讓人心驚膽戰：





深感害怕的裕眞把這件事告訴父母，父母向公司反應希望對孩子們的安全問題多用心一點，結果公司的回應卻是：「不要對公司的經營指手畫腳，我們會看著辦。」結果連裕眞的父母也氣到要她退團！



最後裕眞說：「據我所知這位經紀人已經辭職了，希望沒有其他人受到傷害。做歌手其他事再辛苦都可以忍，最終卻是因為安全問題而放棄了。」真是讓人感到無奈啊~



（圖源：Youtube@MissHanye 한예진，Brave Ent.，IG@misshanye）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞