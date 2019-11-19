Brave Girls前成员裕眞透露当初退团的惊人原因：「经纪人让我感到生命威胁」

Brave Girls前成员裕眞透露当初退团的惊人原因：「经纪人让我感到生命威胁」

明星   2019年11月19日   星期二08:00   Sani   2

韩国女团Brave Girls的前成员裕眞近日在个人频道透露了当初退团的原因，让人看得心里一惊！

Brave Girls是2011年出道的五人女团，初始成员裕眞2008年参加韩国小姐大赛时曾获得「西雅图小姐真」奖项，是第一位韩国小姐出身的爱豆。然而2017年1月，裕眞和蕙兰同时宣布退团，当时声明里是写分别因为学业和健康原因。

直到昨日，裕眞才终於公开了令她决心退团的真正理由。

裕眞在个人频道上PO出的影片中表示，有很多理由让她想过退团，包括没有名气、赚不到钱等等，但最关键的还是「感觉受到了生命威胁」。

据裕眞在影片透露，当时负责她们活动的经纪人有著很糟糕的驾驶习惯：在高速路上把一只脚搭在窗前、一只手握方向盘，几乎是躺著开车，甚至在雨天边开车时边玩手机游戏！ 驾驶状态真的让人心惊胆战：

深感害怕的裕眞把这件事告诉父母，父母向公司反应希望对孩子们的安全问题多用心一点，结果公司的回应却是：「不要对公司的经营指手画脚，我们会看著办。」结果连裕眞的父母也气到要她退团！

最后裕眞说：「据我所知这位经纪人已经辞职了，希望没有其他人受到伤害。做歌手其他事再辛苦都可以忍，最终却是因为安全问题而放弃了。」真是让人感到无奈啊~

（图源：Youtube@MissHanye 한예진，Brave Ent.，IG@misshanye）

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留言/评论
  • 張瑋寧
    看到經紀人開車就想到了可憐的Ladies’ Code 還好她退了
    55分前
  • 巫駿豪
    爛公司
    2小时前
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