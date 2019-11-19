IU變藍髮仙女回歸！親口透露霧藍色的秘密：這也太浪漫了吧～

百變造型都能hold住的IU，帶著一頭藍色頭髮強勢回歸，直接美到上了熱搜。
霧藍色的頭髮襯托得IU皮膚細膩白皙，簡直是美如畫。最近IU就公開了為何本次回歸要將頭髮染成藍色的原因，一切原來都是因為主打曲。
IU解釋：「最後出來的這首歌就是主打曲，大家都知道吧～主打曲是《Blueming》，我把頭髮染成藍色大家都嚇到了吧？我為了這首歌幾個月前開始就在反復脫色、染色，現在摸頭髮時手都會染上藍色，可以拉進一下看看我的手指嗎？大家看到手指上的藍色了吧，要維持藍色頭髮真的太難了，現在每週都還要補染一次。平常髮質損傷得厲害被叫做狗毛，我的毛髮叫狗毛都絕對對不起這個詞。
「還好我不是對頭髮過於執著的人，所以髮質變差並沒有影響我的幸福指數，不過看到的人都替我擔心。這一切都是為了《Blueming》這首歌，是想唱一首展現藍色的歌曲，《Blueming》裡的蓝色『blue』和『bloo』發音一樣，大家看到我的藍色頭髮就會更有畫面感。同時『blooming』也有盛開的意思，也是想讓大家看到『藍色盛開』這樣一個景象。」
「圖：theqoo」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究