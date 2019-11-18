鄭珍雲再次澄清：「與鄭俊英群組無關，也從未接受調查」
KPOP 2019年11月18日 星期一13:21 施乃琪
隨著鄭俊英被求處七年徒刑，過去曾被懷疑與他有關的鄭珍雲再度受到關注，對此鄭珍雲也再次澄清自己與惡名昭彰的群組無關。
Mystic Story 今天（18 日）發出官方聲明，就最近針對鄭珍雲的惡意言論和謠言表示：「再次告知大眾，鄭珍雲跟掀起社會問題的『群組聊天室』並無關連。」
「鄭珍雲曾經加入的群組，是當時為了錄製綜藝節目而另外創的群組，目的只是為了分享與錄影有關的內容，與案件完全沒關係，鄭珍雲甚至從未受相關機關調查。」
「儘管如此，依然有人將鄭珍雲與扭曲許多部分的內容連結，針對他做出惡意誹謗、人身攻擊、性騷擾等等越界的留言，本公司認為情況嚴重，絕對對肆意進行的惡意誹謗行為，毫無寬貸地採取強硬法律手段回應。」
聲明最後也代替正在服役的鄭珍雲感謝粉絲的持續關注，並表示：「以後也請大家多多給予鼓勵和支持。」
（照片或影片來源：Mystic Story、TVDaily）
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